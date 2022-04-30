Анчелотти – первый тренер, выигравший все чемпионаты топ-5

под руководством тренера Карло Анчелотти стал чемпионом в сезоне-2021/2022.

62-летний итальянец добился уникального достижения. Анчелотти – первый тренер в истории футбола, приводивший к чемпионству команды в каждой из европейских лиг топ-5.

Итальянец выигрывал Серию А с в 2004 году, – с в 2010-м, Лигу 1 – с «ПСЖ» в 2013-м, Бундеслигу – с «Баварией» в 2017-м.

«Реал» досрочно выигрывает чемпионат, но был сезон покруче. Моуринью первым выбил 100 очков, оживил Бензема и создал монстра