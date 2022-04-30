Дзюба про спор с Геничем о Сергееве: «Константин как желтая пресса, мы не спорили на что-то. Позорно. Правильно «Спартак» его забанил, я его тоже забанил»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Артем Дзюба раскритиковал Константина Генича за обнародование приватной информации.

Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у форварда «Зенита» спор, связанный с результативностью другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.

– Был у вас какой-то спор с Геничем по поводу того, сколько голов забьет Сергеев. Насколько я понимаю, вы проспорили. Проспорили что?

– Мы не спорили на что-то. Константин Генич как желтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого раздул такую космическую [историю]... Не знает, как привлечь к себе внимание.

Для меня это позорно, честно. Мне кажется, Ване Сергееву самому неудобно. Я Ваньку до этого не видел и не знал. Он очень хороший футболист, я рад, что он забивает, искренне переживал.

Как Генич себя ведет... Это вообще фу. Правильно «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Спартак», разбань Генича». Дзюба проиграл спор – теперь ждем от него празднование с такой надписью

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