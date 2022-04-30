👑«Реал» стал чемпионом Испании в 35-й раз. У «Барселоны» 26 титулов

«Реал» выиграл чемпионат Испании сезона-2021/22.
Результат сегодняшнего матча с «Эспаньолом» (4:0), состоявшегося в рамках 34-го тура Ла Лиги, позволил мадридскому клубу стать недосягаемым в таблице для «Барселоны», а другие преследователи потеряли математические шансы на титул еще раньше. В активе команды тренера Карло Анчелотти 81 очко.
«Реал» стал чемпионом Испании в 35-й раз. Второе место по числу титулов занимает «Барселона» (26), третье – «Атлетико» (11).
«Реал» досрочно выигрывает чемпионат, но был сезон покруче. Моуринью первым выбил 100 очков, оживил Бензема и создал монстра