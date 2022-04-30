Чеферин сказал, что российский спорт не должен страдать и не несет ответственность за происходящее на Украине

Президент УЕФА рассказал о перспективах российских команд в еврокубковых турнирах.

«УЕФА в скором времени примет решение, выступят ли российские команды в европейских турнирах», – сказал в интервью Večer.

По его словам, российские и белорусские спортсмены попали под санкции, однако они не несут ответственность за происходящее на Украине.

Чеферин заявил, что следует проявить добрую волю и показать, что санкции не направлены против российских спортсменов и российского народа.

Глава УЕФА также добавил, что российский спорт не должен страдать из-за «отдельных решений».

Ранее стало известно, что УЕФА может принять решение об отстранении российских команд на следующей неделе.