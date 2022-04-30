В Финляндии арену имени Комарова намерены переименовать. Жена Лео хочет изменить фамилию детям из-за дискриминации («Матч ТВ»)

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Лео Комаров подвергается дискриминации из-за русской фамилии.

35-летний нападающий не был вызван на сбор национальной сборной Финляндии в рамках подготовки к ЧМ-2022.

У хоккеиста есть предположение, что это связано с его происхождением, русской фамилией и отказом уезжать из СКА во время плей-офф КХЛ.

Также, по данным «Матч ТВ», в данный момент ведутся переговоры о переименовании ледового дворца «Komarov Arena» в общине Уусикаарлепюу, где проживает семья Комарова.

Супруга хоккеиста выступила с инициативой сменить фамилию детям Лео, чтобы остановить угрозы в школе.

Комаров выиграл золото Олимпиады-2022 в составе сборной Финляндии.

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