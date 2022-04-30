В Финляндии арену имени Комарова намерены переименовать. Жена Лео хочет изменить фамилию детям из-за дискриминации («Матч ТВ»)

подвергается дискриминации из-за русской фамилии.

35-летний нападающий не был вызван на сбор национальной сборной Финляндии в рамках подготовки к ЧМ-2022.

У хоккеиста есть предположение, что это связано с его происхождением, русской фамилией и отказом уезжать из во время плей-офф .

Также, по данным «Матч ТВ», в данный момент ведутся переговоры о переименовании ледового дворца «Komarov Arena» в общине Уусикаарлепюу, где проживает семья Комарова.

Супруга хоккеиста выступила с инициативой сменить фамилию детям Лео, чтобы остановить угрозы в школе.

Комаров выиграл золото Олимпиады-2022 в составе .