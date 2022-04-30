Антонио Кассано: «Анчелотти повезло и с «Сити», и с «ПСЖ», и с «Челси». Если он обижается, мне плевать»

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Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Мадридская команда проиграла в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (3:4).

«Манчестер Сити» провел великолепный матч, «Реал» – вполне обычный, но благодаря потрясающему голу Винисиуса смог спастись. Но «Сити» все равно пройдет дальше.

Анчелотти говорит, что все знают, кто такой Кассано? Меня знают только мои семья и близкие.

Повторюсь, что ему очень повезло и с «ПСЖ», и с «Челси», и с «Сити». Если он обижается, мне плевать», – сказал бывший форвард сборной Италии.

Антонио Кассано: «Анчелотти очень повезло с «Челси» и «ПСЖ» в ЛЧ. Не помню ни одного игрока, кто бы развился при нем»

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