Антонио Кассано: «Анчелотти повезло и с «Сити», и с «ПСЖ», и с «Челси». Если он обижается, мне плевать»

Антонио Кассано раскритиковал главного тренера .

Мадридская команда проиграла в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (3:4).

провел великолепный матч, «Реал» – вполне обычный, но благодаря потрясающему голу Винисиуса смог спастись. Но «Сити» все равно пройдет дальше.

Анчелотти говорит, что все знают, кто такой Кассано? Меня знают только мои семья и близкие.

Повторюсь, что ему очень повезло и с «ПСЖ», и с «Челси», и с «Сити». Если он обижается, мне плевать», – сказал бывший форвард сборной Италии.

Антонио Кассано: «Анчелотти очень повезло с «Челси» и «ПСЖ» в ЛЧ. Не помню ни одного игрока, кто бы развился при нем»