MLB отстранила питчера «Доджерс» Тревора Бауэра на два сезона за домашнее насилие. Игрок потеряет 64 миллиона долларов

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Главная лига бейсбола (MLB) отстранила питчера «Доджерс» Тревора Бауэра на два сезона за домашнее насилие.

Бауэр пропустит 324 игры (два полных сезона) и не будет получать зарплату.

31-летнего игрока обвинили в сексуальных домогательствах и домашнем насилии по отношению к женщине, чье имя не называется. Бауэр, в свою очередь, подал на женщину встречный иск, обвинив ее во лжи и в желании отсудить у него деньги, поскольку он много зарабатывает.

На решение об отстранении от спорта Бауэр также подал апелляцию.

«В самых решительных выражениях я отрицаю какие-либо нарушения политики лиги в отношении домашнего насилия и сексуальных посягательств. Я обжалую это решение и ожидаю победы. Как и на протяжении всего этого процесса, мои представители и я уважаем конфиденциальность разбирательства», – сообщил Бауэр.

В этом и следующем сезоне «Доджерс» должны были выплатить Бауэру в общей сложности 64 миллиона долларов в качестве зарплаты. Теперь этих денег спортсмен не получит.

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