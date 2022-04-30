Умер Мино Райола. Смерть агента подтвердила его семья

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Футбольный агент Мино Райола скончался на 55-м году жизни.

Смерть итальянца подтвердили в его верифицированном аккаунте в твиттере.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что скончался самый заботливый и самый невероятный футбольный агент из всех когда-либо живших. 

Мино боролся до самого конца с тем же усердием, которое он вкладывал в переговорные процессы, защищая своих футболистов.  

Работа Мино затронула жизни стольких людей, он написал новую главу в современной истории футбола. Мы всегда будем скучать по нему.

Миссия Мино над тем, чтобы сделать футбольный мир для игроков лучше, будет продолжена с прежней страстью. 

Мы благодарим всех за ту невероятную поддержку, оказанную нам в этот непростой период, и просим уважительно относиться к частной жизни семьи и друзей в этот грустный момент», – говорится в сообщении семьи Райолы.

Райола представлял интересы Златана ИбрагимовичаПоля Погба, Эрлинга ХоландаДжанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко ВерраттиГенриха Мхитаряна и многих других футболистов.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением. В четверг, 28 апреля, появилась информация, что Райола умер, однако в тот же день она также была опровергнута.

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