Умер Мино Райола. Смерть агента подтвердила его семья

Футбольный агент Мино Райола скончался на 55-м году жизни.

Смерть итальянца подтвердили в его верифицированном аккаунте в твиттере.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что скончался самый заботливый и самый невероятный футбольный агент из всех когда-либо живших.

Мино боролся до самого конца с тем же усердием, которое он вкладывал в переговорные процессы, защищая своих футболистов.

Работа Мино затронула жизни стольких людей, он написал новую главу в современной истории футбола. Мы всегда будем скучать по нему.

Миссия Мино над тем, чтобы сделать футбольный мир для игроков лучше, будет продолжена с прежней страстью.

Мы благодарим всех за ту невероятную поддержку, оказанную нам в этот непростой период, и просим уважительно относиться к частной жизни семьи и друзей в этот грустный момент», – говорится в сообщении семьи Райолы.

Райола представлял интересы , , , , Маттейса де Лигта, , и многих других футболистов.

В январе сообщалось об экстренной госпитализации Райолы в Милане, позже слухи были опровергнуты его окружением. В четверг, 28 апреля, появилась информация, что Райола умер, однако в тот же день она также была опровергнута.