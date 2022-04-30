Роман Ротенберг: «Понимаем, что нужно делать, чтобы выиграть золото Олимпиады-2026»

Теги ФХР Сборная России по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Олимпиада-2026 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что ФХР знает, что нужно для победы на Олимпиаде-2026. 

«Понимаем, что нам нужно делать, чтобы через четыре года подготовить сборную команду России и выиграть олимпийское золото в Италии.

Очень тяжело сделать это в хоккее – за 30 лет нами выиграно только одно золото.

Это командный вид спорта, в котором есть серьезная конкуренция», – заявил первый вице-президент ФХР.

Сборная России в последний раз выиграла Олимпиаду в 2018 году в Пхенчхане.

На Олимпиаде-2022 в Пекине команда заняла 2-е место, уступив Финляндии (1:2) в финале. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные