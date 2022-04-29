Чемпионат Германии. «Унион» против «Гройтера», «Бавария» сыграет с «Майнцем» завтра

примет в стартовом матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

В субботу сыграет с на выезде, а Дортмунд примет .

Еще 2 матча состоятся в понедельник – будет противостоять , «Боруссия» примет .

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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