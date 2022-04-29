Чемпионат Германии. «Унион» против «Гройтера», «Бавария» сыграет с «Майнцем» завтра

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«Унион» примет «Гройтер» в стартовом матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. 

В субботу «Бавария» сыграет с «Майнцем» на выезде, а «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум»

Еще 2 матча состоятся в понедельник – «Байер» будет противостоять «Айнтрахту», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Лейпциг»

Чемпионат Германии

32-й тур

Унион Берлин – Гройтер
Дата проведения
29 апреля, 21.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арминия – Герта
Дата проведения
30 апреля, 16.30, «Шюко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Бавария
Дата проведения
30 апреля, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Кельн
Дата проведения
30 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Бохум
Дата проведения
30 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Вольфсбург
Дата проведения
30 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Фрайбург
Дата проведения
30 апреля, 19.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Айнтрахт Ф
Дата проведения
2 мая, 21.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – РБ Лейпциг
Дата проведения
2 мая, 21.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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