Чемпионат Германии. «Унион» против «Гройтера», «Бавария» сыграет с «Майнцем» завтра

«Унион» примет «Гройтер» в стартовом матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.
В субботу «Бавария» сыграет с «Майнцем» на выезде, а «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум».
Еще 2 матча состоятся в понедельник – «Байер» будет противостоять «Айнтрахту», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Лейпциг».
32-й тур
- Дата проведения
- 29 апреля, 21.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «Шюко-Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 2 мая, 21.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 2 мая, 21.30, «Боруссия-Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.