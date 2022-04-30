Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» против «Лидса»

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«Ливерпуль» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Лидсом» в 35-м туре АПЛ.

В воскресенье «Челси» встречается в гостях с «Эвертоном», «Арсенал» – с «Вест Хэмом».

Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд».

Чемпионат Англии

35-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль
Дата проведения
30 апреля, 14.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Астон Вилла – Норвич
Дата проведения
30 апреля, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уотфорд – Бернли
Дата проведения
30 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Брайтон
Дата проведения
30 апреля, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Кристал Пэлас
Дата проведения
30 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Манчестер Сити
Дата проведения
30 апреля, 19.30, «Элланд Роуд»
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Тоттенхэм – Лестер
Дата проведения
1 мая, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Эвертон – Челси
Дата проведения
1 мая, 16.00, «Гудисон Парк»
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Вест Хэм – Арсенал
Дата проведения
1 мая, 18.30, «Олимпийский стадион»
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Манчестер Юнайтед – Брентфорд
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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