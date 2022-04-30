Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» против «Лидса»

играет на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Лидсом» в 35-м туре АПЛ.

В воскресенье встречается в гостях с «Эвертоном», – с «Вест Хэмом».

Завершится тур в понедельник матчем – «Брентфорд».

35-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ