Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» против «Лидса»

«Ливерпуль» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» – с «Лидсом» в 35-м туре АПЛ.
В воскресенье «Челси» встречается в гостях с «Эвертоном», «Арсенал» – с «Вест Хэмом».
Завершится тур в понедельник матчем «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд».
35-й тур
- Дата проведения
- 30 апреля, 14.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.30, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 1 мая, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 мая, 16.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 1 мая, 18.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 2 мая, 22.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.