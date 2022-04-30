Генич о словах Дзюбы про него: «Гниль. Теперь понимаю, почему тебя ненавидит большинство фанатов»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал об изменении отношения к Артему Дзюбе.
«Что я могу сказать? Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «Вираже», и у «Спартака». Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба…
Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил… Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло.
Рядом с нами, когда мы спорили, было огромное количество людей. Это не приватный был спор, и многие люди это слышали.
То, что он говорил про Ивана Сергеева… Сейчас он говорит, что Ваня такой хороший нападающий, но тогда он говорил такое, что если бы он воспроизвел сейчас, то ему бы мало не показалось.
Наш спор – это своего рода шоу. Российскому футболу его, может быть, недостает, таких элементов, когда журналист спорит с капитаном сборной на игрока, в которого кто-то не верит.
На тот момент это был честный спор, который нужно было по-мужски принять. То, что сказал Артем, – это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков», – резюмировал Генич.
Дзюба про спор с Геничем о Сергееве: «Константин как желтая пресса, мы не спорили на что-то. Позорно. Правильно «Спартак» его забанил, я его тоже забанил»