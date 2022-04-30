Генич о словах Дзюбы про него: «Гниль. Теперь понимаю, почему тебя ненавидит большинство фанатов»

Комментатор рассказал об изменении отношения к .

«Что я могу сказать? Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «Вираже», и у «Спартака». Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба…

Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще не склонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил… Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло.

Рядом с нами, когда мы спорили, было огромное количество людей. Это не приватный был спор, и многие люди это слышали.

То, что он говорил про … Сейчас он говорит, что Ваня такой хороший нападающий, но тогда он говорил такое, что если бы он воспроизвел сейчас, то ему бы мало не показалось.

Наш спор – это своего рода шоу. Российскому футболу его, может быть, недостает, таких элементов, когда журналист спорит с капитаном сборной на игрока, в которого кто-то не верит.

На тот момент это был честный спор, который нужно было по-мужски принять. То, что сказал Артем, – это гниль. Теперь я прекрасно понимаю, почему тебя хейтят и ненавидят большинство болельщиков», – резюмировал Генич.

Дзюба про спор с Геничем о Сергееве: «Константин как желтая пресса, мы не спорили на что-то. Позорно. Правильно «Спартак» его забанил, я его тоже забанил»