Мэттьюс, Юбердо и Макдэвид – главные претенденты на «Харт Трофи», Шестеркин – 4-й, Капризов – 7-й (NHL.com)

Игорь Шестеркин занял 4-е место в рейтинге кандидатов на «Харт Трофи».

Официальный сайт провел голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на приз самому ценному игроку для своей команды в сезоне.

Каждый участник голосования называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Список фаворитов возглавил форвард с 61 баллом при 4 первых местах.

Второе место занял форвард «Флориды» Джонатан Юбердо – 57 баллов (7 первых мест), третьим стал капитан «Эдмонтона» – 43 балла (3 первых места).

В топ-5 также вошли вратарь (32 балла, 2 первых места) и форвард «Калгари» Джонни Годро (26).

Кроме того, были упомянуты капитан «Нэшвилла» Роман Йоси (20, 1 первое место), форвард «Миннесоты» (8), защитник «Колорадо» Кэйл Макар (4), капитан (2), капитан Сидни Кросби (1) и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (1).