Мэттьюс, Юбердо и Макдэвид – главные претенденты на «Харт Трофи», Шестеркин – 4-й, Капризов – 7-й (NHL.com)

Игорь Шестеркин занял 4-е место в рейтинге кандидатов на «Харт Трофи».
Официальный сайт НХЛ провел голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на приз самому ценному игроку для своей команды в сезоне.
Каждый участник голосования называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Список фаворитов возглавил форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 61 баллом при 4 первых местах.
Второе место занял форвард «Флориды» Джонатан Юбердо – 57 баллов (7 первых мест), третьим стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 43 балла (3 первых места).
В топ-5 также вошли вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (32 балла, 2 первых места) и форвард «Калгари» Джонни Годро (26).
Кроме того, были упомянуты капитан «Нэшвилла» Роман Йоси (20, 1 первое место), форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (8), защитник «Колорадо» Кэйл Макар (4), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (2), капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1) и форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (1).