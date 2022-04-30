Холанд сделал хет-трик в матче с «Бохумом» и делит 2-е место в списке бомбардиров Бундеслиги с Шиком. У Эрлинга 61 гол в 64 играх чемпионата

забил 21-й гол в этом сезоне Бундеслиги.

Нападающий дортмундской сделал хет-трик в матче 32-го тура чемпионата Германии против (3:2, второй тайм).

Норвежец делит второе место в списке лучших бомбардиров этого турнира с форвардом «Байера» . Лидирует в рейтинге нападающий «Баварии» , забивший 34 мяча.

Для 21-летнего футболиста это 64-й матч в рамках Бундеслиги. В них он забил 61 гол.

С подробной статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.