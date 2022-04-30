«Норвич» вылетел из АПЛ второй раз за 3 последних сезона

вылетел из английской Премьер-лиги.

Команда Дина Смита потерпела поражение от «Астон Виллы» в 35-м туре (0:2) и потеряла шансы на выживание.

«Канарейки» идут на 20-м месте в чемпионате Англии, набрав 21 очко после 34 проведенных матчей. Отставание от «Лидса», занимающего 17-ю позицию, которая дает право на участие в следующем сезоне АПЛ, составляет 13 баллов.

«Норвич» вылетел из АПЛ второй раз за три последних сезона. В сезоне-2019/20 команда заняла последнее место в , а по итогам сезона-2020/21 вернулась в высший английский дивизион, заняв 1-е место в Чемпионшипе.