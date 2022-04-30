Попов сыграл с разрывом связок колена в 7-м матче с «Металлургом»

Стал известен характер травмы .

41-летний хоккеист появился в составе в седьмом матче серии с (4:1), пропустив предыдущие три игры.

Попов забросил вторую шайбу ЦСКА в матче, ставшей в результате победной. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.

По информации «Матч ТВ», Попов вышел на лед в седьмой игре с разрывом связок колена.

Всего на его счету 9 (5+4) очков в 19 играх плей-офф.

MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)