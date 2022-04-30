Попов сыграл с разрывом связок колена в 7-м матче с «Металлургом»

Стал известен характер травмы Александра Попова.
41-летний хоккеист появился в составе ЦСКА в седьмом матче серии с «Металлургом» (4:1), пропустив предыдущие три игры.
Попов забросил вторую шайбу ЦСКА в матче, ставшей в результате победной. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.
По информации «Матч ТВ», Попов вышел на лед в седьмой игре с разрывом связок колена.
Всего на его счету 9 (5+4) очков в 19 играх плей-офф.
MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)