Попов сыграл с разрывом связок колена в 7-м матче с «Металлургом»

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Стал известен характер травмы Александра Попова.

41-летний хоккеист появился в составе ЦСКА в седьмом матче серии с «Металлургом» (4:1), пропустив предыдущие три игры.

Попов забросил вторую шайбу ЦСКА в матче, ставшей в результате победной. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.

По информации «Матч ТВ», Попов вышел на лед в седьмой игре с разрывом связок колена.

Всего на его счету 9 (5+4) очков в 19 играх плей-офф.

MVP плей-офф – 41-летний бородач из ЦСКА. Играет на минимальном контракте (3 млн рублей в год) и забивает важные голы (в том числе и золотой!)

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