Степанова о предложении Ульванга уравнять дистанции у женщин и мужчин: «Связь с реальностью отсутствует. Не встречала ни одной желающей бежать больше 30 км»

Олимпийская чемпионка в эстафете прокомментировала предложение главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга о равной длине дистанций у женщин и мужчин.

Голосование по вопросу о равных дистанциях состоится 18 мая.

«Глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг объявил, что хочет предложить уравнять дистанции для мужчин и женщин: сделать 10, 20 и 50 км для всех.

В каком мире он живет? Связь с реальностью – отсутствует. Это конкретно об идее сделать 50 км для женщин.

Гонки Кубка мира без конца отменяют или, как в Лиллехаммере, переносят на другие трассы по причине отсутствия снега. Если откровенно, то никто не хочет готовить круги более 5 км – дорого и телевидение против.

Кстати, о телевидении – какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50 км? Там победительница будет бежать 2:10-2:20 в идеальных условиях. А, извините, Тереза (Йохауг) же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет?

«Полтинник» – это вообще другая подготовка, на ней нужно несколько лет специализироваться.

Мы между собой на Кубке мире перспективу бежать больше 30 км уже обсуждали – я вам секрет открою: вообще ни одной желающей я не встречала! Не исключаю, что есть, но они в меньшинстве точно», – написала Степанова.

Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг предложит уравнять длину дистанций у женщин и мужчин