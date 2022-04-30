Степанова о предложении Ульванга уравнять дистанции у женщин и мужчин: «Связь с реальностью отсутствует. Не встречала ни одной желающей бежать больше 30 км»

Теги телевидение Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Вегард Ульванг Тереза Йохауг Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова прокомментировала предложение главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга о равной длине дистанций у женщин и мужчин.

Голосование по вопросу о равных дистанциях состоится 18 мая.

«Глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг объявил, что хочет предложить уравнять дистанции для мужчин и женщин: сделать 10, 20 и 50 км для всех.

В каком мире он живет? Связь с реальностью – отсутствует. Это конкретно об идее сделать 50 км для женщин.

Гонки Кубка мира без конца отменяют или, как в Лиллехаммере, переносят на другие трассы по причине отсутствия снега. Если откровенно, то никто не хочет готовить круги более 5 км – дорого и телевидение против.

Кстати, о телевидении – какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50 км? Там победительница будет бежать 2:10-2:20 в идеальных условиях. А, извините, Тереза (Йохауг) же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет?

«Полтинник» – это вообще другая подготовка, на ней нужно несколько лет специализироваться.

Мы между собой на Кубке мире перспективу бежать больше 30 км уже обсуждали – я вам секрет открою: вообще ни одной желающей я не встречала! Не исключаю, что есть, но они в меньшинстве точно», – написала Степанова.

Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг предложит уравнять длину дистанций у женщин и мужчин

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