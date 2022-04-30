Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг предложит уравнять длину дистанций у женщин и мужчин

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта ( ) вынесет предложение о равной длине дистанций у женщин и мужчин.

«Я надеюсь завершить работу историческим решением через две недели. Сейчас на рассмотрении находится предложение, касающееся нового сезона и последующих, о равных дистанциях для женщин и мужчин. Если лыжный мир согласится со мной, есть надежда, что предложение будет принято.

Оно встретит сопротивление, не в последнюю очередь в Норвегии. Но мы получили позитивные сигналы, в частности, от Швеции, Финляндии, США и многих других стран. Ставлю на то, что предложение будет принято», – сказал Ульванг.

Норвежец предлагает длину дистанций 10, 20 и 50 км для лыжников обоих полов. Если предложение будет принято, оно вступит в силу не ранее 2025 года.

Ульванг уходит с поста главы комитета FIS по лыжным гонкам, который он занимал с 2006 года. Голосование по вопросу о равных дистанциях состоится 18 мая.

«То, что у нас дистанции короче – консервативная традиция». Шведские лыжницы выступили за равную длину дистанций для мужчин и женщин