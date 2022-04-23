Пловца Рылова отстранили за участие в концерте-митинге, «Единая Россия» хочет защитить спортсменов, «Металлург» обыграл ЦСКА, 100 очков Капризова, власти Италии против российских теннисистов и другие новости

1. Пловец Евгений Рылов отстранен на 9 месяце после посещения концерта «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» в марте. FINA считает, что действия спортсмена портят имидж спорта, плавания и самой организации. Кремль выразил сожаление, что «продолжается пагубная линия по политизации спорта». Татьяна Тарасова убеждена, что спортсменов отстраняют, потому что «мы сильные никому не нужны».

2. «Единая Россия» обратится к мировым спортивным организациям для защиты прав российских спортсменов. Союзники есть – посол Китая в РФ заявил, что его страна выступает против дискриминации спортсменов. Тем временем Владимир Путин 26 апреля встретится с победителями Олимпиады-2022 и проведет Совет по спорту.

3. «Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина, забросив ЦСКА в Москве четыре шайбы. Кошечкин отразил 33 броска и сделал шатаут.

4. Власти Италии потребовали, чтобы на турнир в Риме не пустили теннисистов из России и Беларуси. Ранее такое решение уже принял «Уимблдон» – Федерация тенниса Беларуси собралась в суд.

5. Ферстаппен выиграл поул Гран-при Эмилии-Романьи. «Мерседес» не прошел в третий сегмент квалификации впервые с 2012 года, Магнуссен занял 4-е место – это лучший результат в истории «Хааса».

6. НХЛ. Кирилл Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. У нападающего «Миннесоты» 1+3 в матче против «Сиэтла» (6:3).

«Эдмонтон» обыграл «Колорадо» (6:3), несмотря на дубль Ничушкина, и вышел в плей-офф. Все результаты дня – здесь.

7. Контракт Семака с «Зенитом» будет автоматически продлен, если команда не опустится ниже 2-го места в этом сезоне.

8. Неужели трансфер Мбаппе в «Реал» сорвется? Пишут, что форвард запросил у «Реала» на 100 млн евро больше, чем было согласовано изначально. А мама Килиана ведет переговоры о продлении контракта сына с президентом «ПСЖ» и эмиром Катара.

«Сливочные» работают и над усилением обороны: на «Сантьяго Бернабеу», похоже, переберется Антонио Рюдигер. Приглашение немца – личная просьба Карло Анчелотти.

9. Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк будет единственным кандидатом.

10. НБА. «Милуоки» разгромил «Чикаго» на выезде, «Атланта» одолела «Майами» за счет броска Янга в концовке.

11. В возрасте 70 лет умер Ги Лефлер, 5-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля».

12. Очередной рекорд посещаемости в женском футболе – на матч «Барсы» и «Вольфсбурга» пришли 91 648 зрителей.

13. «Матч ТВ» приостановил трансляции гонок NASCAR.

Цитаты дня

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Александр Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не сняли. Шучу. Но не могу сказать, что мы сильно отстаем от «Лестера», «Наполи»

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