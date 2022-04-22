«К России хорошо относятся в футбольном мире. Верю, что мы вернемся». Онопко об отстранении российских команд

верит, что Россия сможет играть в международных турнирах.

Ранее российские клубы и сборные отстранили от участия в международных соревенованиях.

«Никто не ожидал, что нам не дадут даже сыграть, хоть бы и на нейтральном поле. От нас тут мало что зависело – все решалось в высоких кабинетах. Не только российский футбол отстранили, но и другие виды спорта.

Руководство РФС не опускает руки, добивается, чтобы сборную допустили до следующих турниров. Мне кажется, признание русского одним из официальных языков ФИФА – это маленький, но положительный сигнал для нас. Футбол должен объединять людей.

Мне кажется, в футбольном мире к России хорошо относятся. Многие играли здесь. Все турниры – ЧМ, Евро, Лига чемпионов – Россия проводила на самом высоком уровне. Я верю, что мы вернемся. Есть надежда», – сказал помощник Валерия Карпина в сборной России и .