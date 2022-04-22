Партия «Единая Россия» обратится к мировым спортивным организациям для защиты прав российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

Об этом сообщил зампредседателя комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов.

«Что касается спорта – это очень серьезная тема, здесь необходимы определенные методы реагирования.

Есть идея, ее согласовали с председателем комиссии – сделать специальное обращение и распространить его в международную спортивную общественность, в том числе с помощью наших спортсменов, многие из них находятся в высших органах нашей партии. Чтобы спортсмены сами подумали о том, что происходит.

Международный олимпийский комитет под полным контролем Госдепа США – совершенно известная вещь, и рекламные деньги в основном американские. Мы же все понимаем, как это работает. на три четверти состоит из граждан стран НАТО.

Что мы хотим получить, что мы сами себя обманываем, что мы к ним апеллируем. Вот зайдете к крокодилу в загон и апеллируйте к его совести, он крокодил», – сказал Климов в ходе телемоста в «Единой России» по проблеме западной русофобии в отношении российских граждан.