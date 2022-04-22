Магнуссен занял 4-е место в квалификации на этапе в Имоле – это лучший результат в истории «Хааса»

Пилот «Хааса» , заняв четвертое место в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, принес своей команде лучший результат в ее истории.

Команда «Хаас», которая выступает в «Формуле-1» с 2016 года, ранее никогда не квалифицировалась на четвертом месте на стартовой решетке. Лучшим результатом в истории команды была пятая стартовая позиция – тот же Магнуссен начинал гонки пятым четырежды, а еще три раза эту позицию занимал Ромен Грожан.

«Это просто фантастика. Подобные вещи по-прежнему становятся для меня полной неожиданностью. Даже сейчас, когда у нас был отличный темп в Бахрейне и в Саудовской Аравии. В любом случае, бороться за столь высокие места – это и правда здорово. На мокрой трассе мы смотрелись сильнее, чем на сухой, но это все равно безумие», – рассказал Магнуссен.

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