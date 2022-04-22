Матч «Барселона» – «Вольфсбург» в ЛЧ посетили 91 648 зрителей. Это мировой рекорд для женского футбола

Установлен мировой рекорд посещаемости в женском футболе.

Полуфинальную игру Лиги чемпионов между «Барселоной» и (5:1) на посетили 91 648 зрителей – это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд также был установлен на матче «Барселоны»: 30 марта на матч с «Реалом» (5:2) пришли 91 553 зрителя.

До этого лучшая посещаемость была зафиксирована в Пасадине во время финального матча ЧМ-1999 между США и Китаем. Тогда на игру пришли 90 185 человек.

91 553 зрителя – новый рекорд женского футбола! Переполненный «Камп Ноу» на класико «Барсы» и «Реала» в 1/4 ЛЧ