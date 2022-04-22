Доминик Гашек: «Если НХЛ допустит россиян к участию в матче в Праге, я сочту это непростительным поступком»

высказался касательно участия российских хоккеистов в матче НХЛ в Чехии.

Ранее стало известно, что «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.

В составе «Предаторс» в НХЛ играет форвард . За «Сан-Хосе» выступают защитники и , а также форвард .

«Матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» – «Нэшвилл Предаторс» должен состояться в октябре в Праге.

Если НХЛ (учитывая ситуацию) захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком», – написал Гашек.