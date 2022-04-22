Умер Ги Лефлер, 5-кратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля». Ему было 70 лет

Скончался Ги Лефлер.

Легендарный нападающий ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Лефлер провел в НХЛ 17 сезонов и пять раз выигрывал Кубок Стэнли в составе «Канадиенс». Также он выступал за и «Квебек Нордикс».

Правый крайний сыграл 1126 матчей в и набрал 1353 (560+793) очка. Это 29-й результат в истории лиги. Лефлер трижды выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного сезона), три раза брал «Тед Линдсэй Эворд» (ранее – «Лестер Пирсон Эворд», приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза игроков) и два раза – «Харт Трофи» (приз игроку, который внес наибольший вклад в успех своей команды в регулярке).

В 1985 году «Монреаль» вывел 10-й номер Лефлера из обращения. Он стал пятым игроком «Канадиенс», удостоенным такой чести. Через три года нападающий был включен в Зал славы.