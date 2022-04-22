«Матч ТВ» приостановил трансляции NASCAR

Гонки американской кузовной серии NASCAR не будут показывать в России в ближайшее время.

Это связано с тем, что сигнал доставляется через Великобританию, сообщил комментатор канала Владимир Башмаков.

вынужденно приостанавливает трансляции серии NASCAR. Сигнал доставляется через Великобританию, а, значит, попадает под санкционное законодательство. Возможно, еще не все потеряно.

Спасибо всем, кто смотрел его на каналах «Матча» с 2018 года. Это было потрясающее время и однозначно лучшее в моей профессиональной жизни. Я волновался в это межсезонье за судьбу нового соглашения, а потом радовался, когда подписали контракт на три года. Ещё в 2017-м я и мечтать не мог, что мы будем показывать NASCAR в таком объеме и на протяжении стольких сезонов.

Обидно и за всю работу, которая была проделана по раскрутке этой серии и привлечению зрителей. Мы показали очень много гонок. NASCAR «спас» нас и в коронавирусную паузу. Я рад, что многие полюбили эти гонки. И очень жаль их терять.

Большое спасибо моему коллеге Алексею Попову, который тоже очень любит NASCAR за все совместные эфиры. Большое спасибо всем зрителям», – написал Башмаков в телеграм-канале.

Комментатор «Формулы-1» высказался о ситуации:

«Трансляции NASCAR, к сожалению, на этом заканчиваются. Мы успели показать 10 гонок из 38. Спасибо всем, кто смотрел в последние годы, несмотря на ночные эфиры, дождевые отмены и долгие гонки. Нам было интересно работать для вас, друзья!»

С 2022 года «Матч ТВ» также не показывает «Ф-1» из-за разрыва контракта с чемпионатом.

«Формула-1» – быстрейшие гонки планеты, а кто следом? Японский полигон моторов, американские Гран-при, и только за ними «Ф-2»

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