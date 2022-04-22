Мама Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта сына с президентом «ПСЖ» и эмиром Катара. Обсуждается план клуба для победы в ЛЧ

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Мама Килиана Мбаппе ведет переговоры с руководителями «ПСЖ» о продлении контракта сына.

Файза Ламари сейчас находится в Катаре, где она встретилась с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Стороны больше не обсуждают финансовые условия сделки: финальным предложением парижан остается двухлетний контракт с зарплатой 50 млн евро и подписным бонусом в 100 млн.

Вместо этого окружение Мбаппе хочет знать, сможет ли «ПСЖ» обеспечить Килиану условия для победы в Лиге чемпионов, сообщает Le Parisien.

Мбаппе забил 113 голов в Лиге 1 за 5 сезонов в «ПСЖ». Его статистика – здесь.

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