Тен Хаг о работе с Роналду: «Я останусь собой. Скажу звездам их задачи: если они их не выполнят, то услышат это от меня»

Эрик тен Хаг рассказал о взаимодействиями со звездными футболистами «Манчестер Юнайтед».
У нидерландца спросили, как он будет работать с Криштиану Роналду и другими статусными игроками манкунианцев.
«Я останусь собой в этом плане. Я не изменю свое видение.
Я скажу им их задачи, и если игроки их не выполнят, они об этом узнают от меня, кем бы они ни были», – заявил новый главный тренер «Манчестер Юнайтед», который возглавит команду со следующего сезона.
Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство