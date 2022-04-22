Тен Хаг о работе с Роналду: «Я останусь собой. Скажу звездам их задачи: если они их не выполнят, то услышат это от меня»

Эрик тен Хаг рассказал о взаимодействиями со звездными футболистами «Манчестер Юнайтед».

У нидерландца спросили, как он будет работать с и другими статусными игроками манкунианцев.

«Я останусь собой в этом плане. Я не изменю свое видение.

Я скажу им их задачи, и если игроки их не выполнят, они об этом узнают от меня, кем бы они ни были», – заявил новый главный тренер , который возглавит команду со следующего сезона.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство