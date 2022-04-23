«Эдмонтон» вышел в плей-офф в 3-й раз подряд. Клуб не побеждал в кубковых сериях с 2017 года

вышел в плей-офф в 3-й раз подряд.

Канадский клуб обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, одержав победу над «Колорадо» (6:3) в матче регулярного чемпионата.

«Ойлерс» сыграют в кубковых матчах в 3-й раз подряд. В 2020 году они выбыли из борьбы в квалификации, уступив «Чикаго» (1-3). В 2021 году – в первом раунде, всухую проиграв «Виннипегу» (0-4).

В последний раз клуб побеждал в кубковой серии в 2017 году, когда прошел «Сан-Хосе» (4-2) в первом раунде.

С 98 очками в 78 матчах клуб занимает 2-е место в Тихоокеанском дивизионе.