Рюдигер близок к переходу в «Реал». «Мадрид» впечатлила его игра на «Бернабеу»

Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал».
Инсайдер Джанлука Ди Марцио информирует, что испанский клуб приблизился к подписанию контракта с 29-летним футболистом.
Представители «Мадрид» возобновили переговоры о трансфере – руководство убедилось в необходимости подписать немца после его выступления в составе «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» в матче Лиги чемпионов.
Отмечается, что в «Реале» оптимистично смотрят на подписание соглашения с защитником. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Реал» предлагает Рюдигеру наименьший оклад по сравнению с остальными претендентами на игрока.