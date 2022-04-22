Рюдигер близок к переходу в «Реал». «Мадрид» впечатлила его игра на «Бернабеу»

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Инсайдер Джанлука Ди Марцио информирует, что испанский клуб приблизился к подписанию контракта с 29-летним футболистом.

Представители «Мадрид» возобновили переговоры о трансфере – руководство убедилось в необходимости подписать немца после его выступления в составе на в матче Лиги чемпионов.

Отмечается, что в «Реале» оптимистично смотрят на подписание соглашения с защитником. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Реал» предлагает Рюдигеру наименьший оклад по сравнению с остальными претендентами на игрока.