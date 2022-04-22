Власти Италии требуют, чтобы турнир в Риме не допускал игроков из России и Беларуси

Турнир ATP и WTA в Риме по примеру «Уимблдона» может пройти без участия россиян и белорусов.

Как сообщает Corriere della Sera, власти Италии оказывают давление на организаторов. Президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго также поддерживает отстранение игроков из России и Беларуси.

Ранее ATP и WTA осудили недопуск россиян и белорусов до «Уимблдона» и других британских турниров.

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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