Анчелотти попросил Переса подписать Рюдигера в «Реал». Защитник понизил требования по зарплате

хочет видеть нового центрального защитника в «Реале».

Недавно тренер провел встречу с президентом клуба , на которой попросил об усилении состава.

Одним из игроков, о трансфере которого попросил Анчелотти, был защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сообщает Marca.

Помимо непосредственного усиления центра обороны, приход немца позволит чаще задействовать на левом фланге защиты.

«Реал» несколько месяцев следил за Рюдигером, чей контракт с истекает этим летом, но клуб отпугивали требования игрока по зарплате. Однако агент Рюдигера согласился понизить требования.