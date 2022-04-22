Анчелотти попросил Переса подписать Рюдигера в «Реал». Защитник понизил требования по зарплате

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Карло Анчелотти хочет видеть нового центрального защитника в «Реале».

Недавно тренер «Мадрида» провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, на которой попросил об усилении состава.

Одним из игроков, о трансфере которого попросил Анчелотти, был защитник «Челси» Антонио Рюдигер, сообщает Marca.

Помимо непосредственного усиления центра обороны, приход немца позволит чаще задействовать Давида Алабу на левом фланге защиты.

«Реал» несколько месяцев следил за Рюдигером, чей контракт с «Челси» истекает этим летом, но клуб отпугивали требования игрока по зарплате. Однако агент Рюдигера согласился понизить требования.

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