Посол Китая в РФ: «Мы будем поддерживать сотрудничество с Россией в международной сфере и выступаем против дискриминации спортсменов»

Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй отметил важность сотрудничества двух стран в сфере спорта.

Сегодня министр спорта России Олег Матыцин провел встречу с чрезвычайными и полномочными послами государств-членов и государств-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Сотрудничество в сфере спорта является важным аспектом для отношений Китая и России. Мы будем поддерживать сотрудничество с Россией в международной сфере и также выступаем против дискриминации спортсменов.

Мы направим совместные усилия на защиту истинного духа спорта, будем поддерживать друг друга. Китай готов принимать активное участие в совместных спортивных мероприятиях», – сказал Чжан Ханьхуэй.

Олег Матыцин: «Предлагаем разработать и принять Стратегию развития сотрудничества ШОС в области физической культуры и спорта до 2030 года»