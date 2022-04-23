Капризов – 7-й россиянин в истории НХЛ со 100+ очками за сезон

– 7-й россиянин в истории со 100+ очками за сезон.

Форвард «Миннесоты» достиг этой отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3). На его счету 101 (45+56) балл в 77 играх.

Всего в истории лиги игроки из России набирали по 100 и более очков за сезон 16 раз.

Чаще всех это удавалось (4). За ним идут (3), Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Федоров и (по 2).

Кучерову принадлежит российский рекорд по числу очков за сезон – 128 в 82 матчах (сезон-2018/19).