Капризов – 7-й россиянин в истории НХЛ со 100+ очками за сезон

Теги рейтинги Миннесота Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Павел Буре Александр Могильный Никита Кучеров Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов – 7-й россиянин в истории НХЛ со 100+ очками за сезон.

Форвард «Миннесоты» достиг этой отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3). На его счету 101 (45+56) балл в 77 играх. 

Всего в истории лиги игроки из России набирали по 100 и более очков за сезон 16 раз. 

Чаще всех это удавалось Александру Овечкину (4). За ним идут Евгений Малкин (3), Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Федоров и Никита Кучеров (по 2). 

Кучерову принадлежит российский рекорд по числу очков за сезон – 128 в 82 матчах (сезон-2018/19). 

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