«Видим, что идет продолжение пагубной линии по политизации спорта. Это вредит международным соревнованиям». Песков об отстранении Рылова

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на отстранение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию от международных стартов.

В марте Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

Международная федерация плавания ( ) обвинила пловца в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации. Рылов отстранен на девять месяцев, начиная с 20 апреля.

«Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идет продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь международная федерация плавания.

Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», – сказал Песков.

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Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»