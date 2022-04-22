«Видим, что идет продолжение пагубной линии по политизации спорта. Это вредит международным соревнованиям». Песков об отстранении Рылова

Теги плавание сборная России Владимир Путин FINA Дмитрий Песков Политика Евгений Рылов Водные виды

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на отстранение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова от международных стартов. 

В марте Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

Международная федерация плавания (FINA) обвинила пловца в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации. Рылов отстранен на девять месяцев, начиная с 20 апреля.

«Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идет продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь международная федерация плавания.

Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», – сказал Песков. 

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»

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