Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк – единственный кандидат (ТАСС)

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая, Третьяк – единственный кандидат.

Отчетно-выборная конференция ФХР состоится 19 мая.

Действующим президентом ФХР является , возглавляющий федерацию с 2006 года.

Как сообщает ТАСС, Третьяк будет единственным кандидатом на пост главы ФХР. Бывшему вратарю сборной СССР 25 апреля исполнится 70 лет.

Утверждалось, что в выборах могут принять участие Павел Буре и Илья Ковальчук. Недавно стало известно, что Буре отказался от этой идеи.

Третьяк не намерен покидать ФХР: «На работе и умру, наверное. Я такой человек – должен быть все время в действии»