Выборы президента ФХР пройдут 19 мая. Третьяк – единственный кандидат (ТАСС)

Теги ФХР Владислав Третьяк ТАСС Хоккей

Выборы президента ФХР пройдут 19 мая, Третьяк – единственный кандидат. 

Отчетно-выборная конференция ФХР состоится 19 мая.

Действующим президентом ФХР является Владислав Третьяк, возглавляющий федерацию с 2006 года.

Как сообщает ТАСС, Третьяк будет единственным кандидатом на пост главы ФХР. Бывшему вратарю сборной СССР 25 апреля исполнится 70 лет. 

Утверждалось, что в выборах могут принять участие Павел Буре и Илья Ковальчук. Недавно стало известно, что Буре отказался от этой идеи. 

Третьяк не намерен покидать ФХР: «На работе и умру, наверное. Я такой человек – должен быть все время в действии»

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