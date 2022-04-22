Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

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В Имоле завершилась квалификация к Гран-при Эмилии-Романьи.

Квалификация определяет стартовую решетку спринта, который состоится в субботу. Стартовый порядок воскресного Гран-при, в свою очередь, сформируется по итогам спринта.

Лучшее время сессии показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Также в топ-3 попали Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен»).

Основные события:

18:00 Первая практика прошла под дождем и была не слишком показательной – а лучшее время с запасом показала «Феррари». В квалификации, если верить прогнозу, дождя уже быть не должно – сессия пройдет на медленно подсыхающей трассе.

18:06 За 12 минут до конца первого сегмента сессия была временно остановлена красными флагами. Причиной стало возгорание тормозов на болиде Алекса Албон. При этом Албон сумел самостоятельно вернуться в боксы.

18:17 Сессия возобновилась после того, как маршалы убрали с трассы несколько обломков болида «Уильямса».

18:30 В конце первого сегмента было очень весело. Пилоты постоянно улучшали времена. В итоге два «Мерседеса» чуть не остались за бортом следующего сегмента. Албон сжег тормоза и не смог проехать быстрый круг, у Окона также возникли механические проблемы и тот не поехал на последнюю попытку. А также к числу неудачников присоединились Николас Латифи, а также оба пилота «Альфа Таури» – Гасли и Цунода.

18:38 Второй сегмент стартовал – и сразу весело. Гонщикам сообщили, что у них есть время всего на один быстрый круг – а потом снова пойдет дождь!

18:42 Снова красные флаги – Сайнс не справился с управлением и врезался в стену! До конца сессии еще 10 минут, но прогноз совсем скоро обещает дождь. В любом случае, завтра Сайнс в лучшем случае будет стартовать десятым. Для «Феррари» это конечно не самые лучшие новости. Впрочем, в спринте шансы отыграться еще есть.

18:50 Второй сегмент возобновился. Проблема в том, что в Имоле снова идет дождь и хоть как-то улучшить времена будет крайне проблематично. Пока в топ-10 не попадают два «Мерседеса», Шумахер, Чжоу и Стролл.

19:00 Второй сегмент завершился. В протоколе без изменений – никто даже не выехал на трассу, чтобы попытаться проехать боевой круг. Исключение составили несколько прошедших дальше пилотов – которые решили опробовать промежуточные шины.

19:10 Стартовал третий сегмент. Начинается борьба за поул. Трасса по-прежнему мокрая, все участники выезжают на первую попытку на промежуточных шинах. Дождь, к слову, перестал.

19:12 Ни сегмента без происшествий. Вновь сессия останавливается красными флагами – на этот раз причиной стал вылет Магнуссена. Гонщик «Хааса» долетел до заграждения, но в итоге сумел вернуться на трассу и добрался до боксов. Сессия вскоре возобновилась.

19:24 Опять красные флаги – причиной стал вылет Боттаса. До конца сессии 2:58, лучшее время сейчас – у Ферстаппена. Леклер почти в 1 секунде позади.

19:38 В общем болид Боттаса наконец-то убрали, сессию возобновили, а дождь вновь усилился. Улучшений времени ждать не стоит. С вероятностью с 99,99% поул (да, поул в этом году отдают победителю квалификации, а не спринта) уходит Максу Ферстаппену. Но пилоты, разумеется, все равно рванули на трассу.

19:41 Иначе как красными флагом – на этот раз окончательным, – эта квалификация и не могла закончиться! Финальную точку поставил Ландо Норрис, улетев в барьеры. Поул уходит Ферстаппену, Леклер – второй. Сам Норрис – третий.

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
22 апреля 2022 года
Квалификация
 
Топ-10
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,999
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,799
3. Ландо Норрис («Макларен») +1,132
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,165
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,203
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,743
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,809
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,440
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,063
10. Карлос Сайнс («Феррари») – не показал времени
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Джордж Расселл («Мерседес»)
12. Мик Шумахер («Хаас»)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Эстебан Окон («Альпин»)
20. Алекс Албон («Уильямс»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

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