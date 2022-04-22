НБА. Плей-офф. «Чикаго» примет «Милуоки», «Атланта» – «Майами», «Новый Орлеан» – «Финикс»

В пятницу, 22 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Чикаго» на своей площадке примет Янниса Адетокумбо (1-1).

«Атланта» Трэя Янга попытается сократить отставание в серии с «Майами» (0-2). встретится дома с (1-1).

Первый раунд

ведет в серии – 2-0

В серии ничья – 1-1

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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