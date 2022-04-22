НБА. Плей-офф. «Чикаго» примет «Милуоки», «Атланта» – «Майами», «Новый Орлеан» – «Финикс»

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В пятницу, 22 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Чикаго» на своей площадке примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо (1-1).

«Атланта» Трэя Янга попытается сократить отставание в серии с «Майами» (0-2). «Новый Орлеан» встретится дома с «Финиксом» (1-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Атланта – Майами 52:44 (2 четверть)
Дата проведения
23 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча
Атланта
Галлинари (11), Хертер (9), Янг (6), Хантер (6), Коллинз (3) – старт; Богданович (9 + 6 передач), Райт (6), Оконгву (2).
Майами
Батлер (11), Адебайо (6), Струс (4), Лаури (3), Такер (0) – старт; Хирро (11), Робинсон (5), Дедмон (4), Винсент (0).

«Майами» ведет в серии – 2-0

Чикаго – Милуоки 6:15 (1 четверть)
Дата проведения
23 апреля, 03.30, «United Center»
Онлайн матча
Чикаго
Вучевич (6), Карузо (0), Лавин (0), Уильямс (0), Дерозан (0).
Милуоки
Портис (11), Холидэй (2), Я. Адетокумбо (2), Мэттьюз (0), Б. Лопес (0).

В серии ничья – 1-1

Новый Орлеан – Финикс
Дата проведения
23 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной

До шестнадцати – и в вечность. Серия с «Новым Орлеаном», матч первый

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