НБА. Плей-офф. «Чикаго» примет «Милуоки», «Атланта» – «Майами», «Новый Орлеан» – «Финикс»

В пятницу, 22 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Чикаго» на своей площадке примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо (1-1).
«Атланта» Трэя Янга попытается сократить отставание в серии с «Майами» (0-2). «Новый Орлеан» встретится дома с «Финиксом» (1-1).
Первый раунд
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
- Атланта
- Галлинари (11), Хертер (9), Янг (6), Хантер (6), Коллинз (3) – старт; Богданович (9 + 6 передач), Райт (6), Оконгву (2).
«Майами» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 03.30, «United Center»
- Милуоки
- Портис (11), Холидэй (2), Я. Адетокумбо (2), Мэттьюз (0), Б. Лопес (0).
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 04.30, «Smoothie King Center»
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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