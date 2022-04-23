Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. У него 1+3 в матче с «Сиэтлом» и 6-е место в гонке бомбардиров

набрал 100-е очко в сезоне .

Российский нападающий «Миннесоты» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с (6:3).

В 77 матчах на счету россиянина 101 (45+56) очко. Капризов – 7-й игрок в сезоне, набравший 100 очков. В гонке бомбардиров он вышел на 6-е место, опередив Мэттью Ткачака из «Калгари».

Кирилл – 1-й игрок в истории «Уайлд» с таким достижением. Он продолжает поднимать планку сезонного рекорда клуба по очкам.

Сегодня форвард (21:20, 6:11 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы.