Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. У него 1+3 в матче с «Сиэтлом» и 6-е место в гонке бомбардиров

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Кирилл Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ.

Российский нападающий «Миннесоты» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (6:3). 

В 77 матчах на счету россиянина 101 (45+56) очко. Капризов – 7-й игрок в сезоне, набравший 100 очков. В гонке бомбардиров он вышел на 6-е место, опередив Мэттью Ткачака из «Калгари». 

Кирилл – 1-й игрок в истории «Уайлд» с таким достижением. Он продолжает поднимать планку сезонного рекорда клуба по очкам. 

Сегодня форвард (21:20, 6:11 – в большинстве, полезность «0») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы. 

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