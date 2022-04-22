Владимир Путин 26 апреля встретится с победителями Олимпиады-2022 и проведет Совет по спорту

Президент России Владимир Путин 26 апреля встретится с победителями Олимпиады-2022 и членами паралимпийской сборной России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента .

«Да, действительно, общение с победителями зимних Олимпийских игр, также с членами паралимпийской команды России запланировано», – сказал Песков.

Также 26 апреля Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

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