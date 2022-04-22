FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

Теги плавание сборная России FINA Политика Евгений Рылов Водные виды

Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев.

Отстранение Рылова начинается с 20 апреля.

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

После этого FINA открыла дисциплинарное дело в отношении спортсмена. 

Федерация также подтвердила, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо соревнования FINA до конца 2022 года. 

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»

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