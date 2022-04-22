FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

Международная федерация плавания ( ) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев.

Отстранение Рылова начинается с 20 апреля.

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

После этого FINA открыла дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

Федерация также подтвердила, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо соревнования FINA до конца 2022 года.

Евгений Рылов: «Я вышел на сцену, спел наш гимн и был в одежде с буквой Z. В итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов»