Юрист Анцелиович об отстранении Рылова: «Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA»

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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований под эгидой федерации на 9 месяцев. 

Отстранение связано с тем, что Рылов принял участие в митинге-концерте «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!», посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. 

«Евгения обвинили в том, что его действия портят имидж спорта, плавания и самой организации FINA и еще пытались предъявить нарушение кодекса поведения FINA, но в этом пункте нам удалось отстоять свою позицию.

Позиция с их стороны была такая: митинг, посвященный референдуму в Крыму – участие в политическом событии в поддержку спецоперации на Украине.

FINA обвинила, а дисциплинарная комиссия их поддержала в том, что это было нарушение конституции FINA», – сказала Анцелиович. 

«У нас есть 21 день на то, чтобы оспорить решение, и мы рассматриваем такую опцию. У нас еще есть время подумать по этому поводу.

Решение четко предусматривает, что он может тренироваться со сборной командой – это же не дисквалификация как за нарушение антидопинговых правил», – цитирует Анцелиович «Матч ТВ».

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

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