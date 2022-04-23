Ничушкин забросил 2 шайбы «Эдмонтону», набрав очки в 7-м матче подряд. У него 50 баллов в 59 играх

Валерий Ничушкин забросил 2 шайбы в матче с «Эдмонтоном», у него 50 очков в сезоне.
Дубль нападающего не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Ойлерс» (3:6). Его признали третьей звездой встречи.
На счету россиянина стало 50 (24+26) очков в 59 играх сезона. Текущая результативная серия – 7 матчей (5+5 на отрезке).
Сегодня Валерий (24:57 – 2-е время на льду в «Эвс» после Макара, 8:09 – в большинстве, 1:48 – в меньшинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием, допустил 2 потери шайбы.