Александр Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не сняли. Шучу. Но не могу сказать, что мы сильно отстаем от «Лестера», «Наполи»

в шутку сказал, что «Спартак» мог выиграть .

– Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали.

Теперь могу сказать, что мы выиграли бы Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно.

Но если серьезно, мы обыграли дважды, с вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул – вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить – боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «РБ Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали – и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»... Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстаем.

По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый, огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

– Оказался проходным?

– Нет, он хороший защитник, не проходной. Перед игрой думал: «Как я с ним буду бороться...» Но я не могу сказать, что это какой-то недосягаемый уровень для нас. Конечно, в мире есть невероятные футболисты: Месси, Роналду, Левандовски. Но, опять же, в футбол играют 11 человек, – сказал нападающий .