«Мерседес» не прошел в третий сегмент квалификации впервые с 2012 года

Теги Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл не попали в топ-10 по итогам второго сегмента квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи и выбыли из борьбы.

Расселл показал 11-е время, Хэмилтон – 13-е. Пилотам помешал дождь, который начался после аварии Карлоса Сайнса из «Феррари» – в дождевых условиях никто из участников не смог улучшить результат.

Пилоты немецкой команды впервые почти за десять лет не попали в третий сегмент квалификации. В последний раз это случалось на Гран-при Японии-2012, после чего «Мерседес» попадал в топ-10 как минимум одной машиной 187 гонки подряд.

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