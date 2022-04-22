«Мерседес» не прошел в третий сегмент квалификации впервые с 2012 года

Гонщики «Мерседеса» и не попали в топ-10 по итогам второго сегмента квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи и выбыли из борьбы.

Расселл показал 11-е время, Хэмилтон – 13-е. Пилотам помешал дождь, который начался после аварии из – в дождевых условиях никто из участников не смог улучшить результат.

Пилоты немецкой команды впервые почти за десять лет не попали в третий сегмент квалификации. В последний раз это случалось на Гран-при Японии-2012, после чего попадал в топ-10 как минимум одной машиной 187 гонки подряд.

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