Татьяна Тарасова: «Рылов не последний, отстранения будут продолжаться. Нет смысла искать справедливость. Мы сильные никому не нужны»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала отстранение российского пловца Евгения Рылова на девять месяцев за участие в концерте-митинге «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Боюсь, что Рылов не последний. Это будет продолжаться и с другими спортсменами.

Никакой справедливости здесь искать нет смысла, это просто есть и все. Отстраняют наших мировых лидеров спорта, потому мы сильные никому не нужны», – сказала Тарасова.

Поздняков об отстранении Рылова: «Налицо открытая дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав спортсмена и человека»

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