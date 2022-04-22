Татьяна Тарасова: «Рылов не последний, отстранения будут продолжаться. Нет смысла искать справедливость. Мы сильные никому не нужны»

Теги Татьяна Тарасова плавание сборная России FINA Политика Евгений Рылов Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение российского пловца Евгения Рылова на девять месяцев за участие в концерте-митинге «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Боюсь, что Рылов не последний. Это будет продолжаться и с другими спортсменами.

Никакой справедливости здесь искать нет смысла, это просто есть и все. Отстраняют наших мировых лидеров спорта, потому мы сильные никому не нужны», – сказала Тарасова.

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