Россию лишили стыковых матчей и ЧМ-2022, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода, «Реал» не уволит Анчелотти, допинг в спортивной ходьбе и другие новости утра

1. CAS отказал РФС в переносе стыковой игры сборных России и Польши. Это значит, что нас точно не будет на ЧМ-2022 в Катаре.

2. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» дома уступило ЦСКА (1:2) в третьем матче и проигрывает в серии полуфинала Запада со счетом 0-3. «Трактор» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву» (1:3) и уступает в серии полуфинала Востока со счетом 1-2.

3. ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат». Российский гроссмейстер заявил: «Ко мне отнеслись по-свински. Позорная страница истории шахмат».

4. У «Ман Сити» самый высокий доход в сезоне-2020/21 – 645 млн евро. «Реал», «Бавария» – в топ-3, «Зенит» – 19-й!

5. НХЛ. «Монреаль» уступил «Бостону» (2:3 ОТ), Романов сделал результативную передачу. Все результаты дня – здесь.

6. Правительство Великобритании осудило владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Фанатам клуба уже стоит начинать нервничать?

7. Трансферные новости. «Реал» не уволит Анчелотти после 0:4 от «Барсы» и по окончании сезона, если клуб выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов. Дибала покинет «Ювентус» бесплатно летом, стороны не договорились о новом контракте.

На семью Кварацхелии давят из-за его игры в России, Хвича, вероятно, не вернется в «Рубин», грузинский хавбек интересен «Наполи», в нем видят замену Инсинье. «Ахмат» не готов удовлетворить требования Семенова по зарплате, защитник станет свободным агентом летом.

8. РФС может ужесточить дисквалификацию и штрафы за оскорбления арбитров, максимум – 12 матчей и 1,5 млн рублей. Зарема Салихова отреагировала так: «Нам предлагают цензуру на обсуждение арбитров вместо повышения качества судейства?» В РФС не поддерживают расширение РПЛ и мораторий на вылет в ФНЛ.

9. НБА. 38+11+12 Леброна помогли «Лейкерс» обыграть его бывшую команду «Кливленд» и другие результаты.

10. Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на 2 года за допинг. Россиянку лишат золота Лондона-2012.

11. Смолов, Заболотный, Захарян и Ерохин пропустят сбор национальной команды. Песьяков, Кучаев и Тюкавин вызваны в сборную России.

12. Призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова ставит новую программу чемпионке Европы Алене Косторной.

13. Новак Джокович снова возглавил рейтинг ATP и проводит 362-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Даниил Медведев – 2-й, Рафаэль Надаль – 3-й, Аслан Карацев выпал из топ-30.

14. «Уфа» предлагает ввести потолок зарплат в 10 млн рублей в год для игроков младше 21 года.

15. Главные сделки дедлайна в НХЛ. Жиру и Рубцов перешли во «Флориду», «Филадельфия» получила взамен Типпета и 2 драфт-пика. «Чикаго» обменял Флери в «Миннесоту» на драфт-пик во 2-м раунде. В «Вашингтон» вернулся Юханссон, игравший за команду с 2010 по 2017 год, «Сиэтл» получил Спронга и два драфт-пика. «Каролина» заполучила Доми из «Коламбуса» после трейда с участием «Флориды».

«Аризона» забрала Сятери с драфта отказов «Торонто», вратарь должен был пройти его после подписания контракта. «Детройт» обменял Наместникова в «Даллас» на выбор в 4-м раунде драфта, это его 5-й клуб за 3 сезона. «Вегас» обменял Дадонова в «Анахайм». «Питтсбург» выменял Ракелля у «Анахайма» на Астон-Риза, Симона, Кланга и пик 2-го раунда.

16. Президент России Владимир Путин объявил благодарность российским паралимпийцам и подписал распоряжение о поощрении спортсменов.

17. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, победивший на Гран-при Бахрейна, впервые возглавил личный зачет «Формулы-1».

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Васильев об отстранении российских биатлонистов: «Надо было дисквалифицировать все страны НАТО за войны, которые они организовали в XX и XXI веке»

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