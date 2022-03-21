«Аризона» забрала Сятери с драфта отказов «Торонто». Вратарь должен был пройти его после подписания контракта

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«Аризона» забрала вратаря Харри Сятери с драфта отказов «Торонто».

По условиям коллективного соглашения, игрок должен был пройти его после подписания контракта, так как перешел из европейской лиги по ходу сезона. 

32-летний Сятери покинул «Сибирь» во время серии первого раунда плей-офф КХЛ. В регулярном чемпионате он провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,6% бросков.

В составе сборной Финляндии вратарь выиграл золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине. 

Добавим, что вратаря «Лифс» Петра Мразека никто с драфта отказов не забрал.  

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