«Чикаго» обменял Флери в «Миннесоту» на драфт-пик во 2-м раунде

Теги переходы Чикаго Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Хоккей

Марк-Андре Флери перешел в «Миннесоту» из «Чикаго».

Команды совершили обмен, в результате которого 37-летний голкипер стал игроком «Уайлд», а «Блэкхокс» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ.

Этот драфт-пик может превратиться в первый раунд в случае того, если «Миннесота» выйдет в финал Западной конференции, а Флери одержит как минимум четыре победы в первых двух раундах.

В нынешнем сезоне Флери сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 19 побед, пропуская в среднем 2,95 шайбы и отражая 90,8% бросков.

Срок его контракта с кэпхитом 7 миллионов долларов истекает летом этого года.

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