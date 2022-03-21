Зарема Салихова: «Нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров вместо повышения качества судейства?»

отреагировала на возможное ужесточение наказаний за оскорбления судей в .

«Вместо того, чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров?

Это убьет последние остатки здравого смысла: вместо диалога – штрафы.

Судья Иванов что в 2016 году «ошибался» в наших матчах, что в 2022-м «ошибается». За шесть лет ничего не изменилось.

Чем развиватели судейства занимались все это время? Видимо, по мнению авторов этой прекрасной идеи, еще через шесть лет Иванов все же научится судить – благодаря запугиванию команд и замалчиванию ошибок», – сказала супруга .